24 Mart 2024 14:05 - Güncelleme : 24 Mart 2024 14:11
Binlerce kişi AK Parti Büyük İstanbul Mitingi'ne akın etti
Yerel seçimlere 1 hafta kala AK Parti, Atatürk Havalimanı'nda ses getirecek bir mitinge imza atacak. Megakentte binlerce vatandaş da Büyük İstanbul Mitingi'nin gerçekleştirileceği alana akın etmeye başladı.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
31 Mart yerel seçimlerine tam 1 hafta kaldı. AK Parti de seçime sayılı günler kala İstanbul'da gövde gösterisine hazırlanıyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne de vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Büyük İstanbul Mitingi için vatandaşlar alanı doldurmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirilecek mitingde milyonlarca İstanbulluya hitap etmesi bekleniyor.
Megakentte binlerce vatandaş da Büyük İstanbul Mitingi'nin gerçekleştirileceği alana akın etmeye başladı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr