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Ramazan Vuslat
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24 Mart 2024 14:05 - Güncelleme : 24 Mart 2024 14:11

Binlerce kişi AK Parti Büyük İstanbul Mitingi'ne akın etti

Yerel seçimlere 1 hafta kala AK Parti, Atatürk Havalimanı'nda ses getirecek bir mitinge imza atacak. Megakentte binlerce vatandaş da Büyük İstanbul Mitingi'nin gerçekleştirileceği alana akın etmeye başladı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Binlerce kişi AK Parti Büyük İstanbul Mitingi&#039;ne akın etti

31 Mart yerel seçimlerine tam 1 hafta kaldı. AK Parti de seçime sayılı günler kala İstanbul'da gövde gösterisine hazırlanıyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne de vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Büyük İstanbul Mitingi için vatandaşlar alanı doldurmaya başladı. 

Binlerce kişi AK Parti Büyük İstanbul Mitingi'ne akın etti - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirilecek mitingde milyonlarca İstanbulluya hitap etmesi bekleniyor.

Binlerce kişi AK Parti Büyük İstanbul Mitingi'ne akın etti - 2. Resim

Megakentte binlerce vatandaş da Büyük İstanbul Mitingi'nin gerçekleştirileceği alana akın etmeye başladı.

Binlerce kişi AK Parti Büyük İstanbul Mitingi'ne akın etti - 3. Resim

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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