Bir garip 'davul' kavgası... İsteğini reddeden muhtarı vurdu 

05 Mart 2024 03:52 - Güncelleme : 05 Mart 2024 03:57

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşanan olayda, Ramazan ayı dolayısıyla davul çalma talebi kabul edilmeyince bir muhtar, saldırganın silahından çıkan kurşunla bacağından yaralandı.

İhlas Haber Ajansı'nde yer alan habere göre, saldırı Yeniyalı Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir binanın zemin katında gerçekleşti. Samet Ş. adındaki şüpheli, Ramazan boyunca davul çalmak istediğini belirterek Yeniyalı Mahallesi Muhtarı 40 yaşındaki Metin Kaplan ile görüştü.

"FARKLI MAHALLEDE OTURUYORSUN"

Muhtar Kaplan, Samet Ş.'nin farklı bir mahallede oturması nedeniyle bu isteği geri çevirdi. Bu durum üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Samet Ş., yanında getirdiği silahı çıkararak Kaplan'a ateş açtı.

Muhtar Kaplan, bacağından aldığı kurşun yarasıyla yere düşerken, saldırgan olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı muhtarı hemen özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastaneye ulaştırılan Kaplan'ın tedavisi yapıldıktan sonra evine gönderilirken polis ekipleri, firari durumdaki Samet Ş.'nin peşine düştü.