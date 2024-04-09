09 Nisan 2024 02:21 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 02:22
Bir koca dehşeti daha: Boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında defalarca bıçakladı
Beylikdüzü'nde bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Koca dehşeti bitmek bilmiyor... İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Murat B., isimli bir şahıs geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşi Şeyda Nur B.'yi sokak ortasında defalarca kez bıçakladı.
Vatandaşlar şahsı bir yandan ikna etmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Murat B.'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan Şeyda Nur B.'yi hastaneye kaldırdı.
3 KEZ KALBİ DURDU
Öte yandan, ağır yaralanan kadının kaldırıldığı hastanede üç kez kalbinin durduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı