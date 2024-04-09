Bir koca dehşeti daha: Boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında defalarca bıçakladı

09 Nisan 2024 02:21 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 02:22

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Koca dehşeti bitmek bilmiyor... İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Murat B., isimli bir şahıs geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşi Şeyda Nur B.'yi sokak ortasında defalarca kez bıçakladı.

Vatandaşlar şahsı bir yandan ikna etmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Murat B.'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan Şeyda Nur B.'yi hastaneye kaldırdı.

3 KEZ KALBİ DURDU

Öte yandan, ağır yaralanan kadının kaldırıldığı hastanede üç kez kalbinin durduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.