Bir servis kaçırma girişimi daha!

09 Ocak 2024 09:06 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 09:09

Geçtiğimiz hafta İstanbul Tuzla'daki Özel Koç İlkokulu öğrencilerini taşıyan 19 numaralı servis kaçırılmıştı. İçindeki 11 öğrenciyle kaçırılan servis gündeme bomba gibi düşmüş yürekleri ağza getirmişti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre bu olaydan bir gün önce de İstanbul Erkek Lisesi'nin (İEL) öğrencilerini taşıyan servis aracı da aynı şekilde kaçırılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

ŞOFÖRÜN UYANIKLIĞI KAÇIRILMAYI ÖNLEDİ

Şüpheli yaya olarak aracın yanına yaklaştı ve aracın arka lastiğinde bir sorun olduğunu söyleyerek şoförün araçtan inmesini sağladı.

Ama şüphelinin hesaba katmadığı bir şey vardı... Servis şoförü araçtan inerken anahtarı da yanına aldı. Şoförün bu hareketi servisin kaçırılmasını engellemiş oldu.