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09 Mart 2024 08:04 - Güncelleme : 09 Mart 2024 08:17

Bir suç örgütü daha çökertildi! Elebaşı "Memocan" lakaplı Muhammed Uray yakalandı

İstanbul'da düzenlenen “Mahzen-7” Operasyonları'nda elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da düzenlenen “Mahzen-7” Operasyonları'nda elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı Organize Suç Örgütü'nün çökertildğini duyurdu. 

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

İstanbul düzenlenen “MAHZEN-7” operasyonlarında elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'da Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
  • Nitelikli yağma,
  • Kasten yaralama,
  • Mala zarar verme (ikamet ve iş yerlerini kurşunlama),
  • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,
  • Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma,
  • Silahlı tehdit ve 
  • 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

  • 12 adet ruhsatsız tabanca,
  • 3 adet av tüfeği,
  • Muhtelif miktarda uyuşturucu madde,
  • 2 adet hassas terazi ve
  • Çok miktarda paraya el konuldu.

Kaynak: TGRT Haber
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