Bir suç örgütü daha çökertildi! Elebaşı "Memocan" lakaplı Muhammed Uray yakalandı
İstanbul'da düzenlenen “Mahzen-7” Operasyonları'nda elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da düzenlenen “Mahzen-7” Operasyonları'nda elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı Organize Suç Örgütü'nün çökertildğini duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
İstanbul düzenlenen “MAHZEN-7” operasyonlarında elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'da Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
- Nitelikli yağma,
- Kasten yaralama,
- Mala zarar verme (ikamet ve iş yerlerini kurşunlama),
- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,
- Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma,
- Silahlı tehdit ve
- 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
- 12 adet ruhsatsız tabanca,
- 3 adet av tüfeği,
- Muhtelif miktarda uyuşturucu madde,
- 2 adet hassas terazi ve
- Çok miktarda paraya el konuldu.