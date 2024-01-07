Bir yanımız kar kış bir yanımız bahar bahçe: 566 yerleşim yerine ulaşım kesildi

07 Ocak 2024 14:10 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 14:30

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van’da 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Gevaş, Gürpınar’da ve Muradiye ilçesinde çok sayıda yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

UÇAK SEFERİ İPTAL OLDU

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bugün gerçekleşecek uçak seferleri hava muhalefetinden dolayı iptal edildi. Yüksekova'da etkili olan sis yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda bugünkü uçak seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

KAPANAN YOLLAR TEKRAR ULAŞIMA AÇILIYOR

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında yeniden ulaşıma açıldı.

KAR ÜSTÜNDE RAFTİNG

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, protokol üyeleri, rafting tutkunları ile vatandaşlar, kar üzerinde botlarla rafting yaptı. kent merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, sporcular ve vatandaşlara doyasıya eğlenme fırsatı sunarken zaman zaman da karda rafting gibi etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Erzincan Valisi Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve bazı kurum müdürleriyle bota binerek karda rafting yaptı. Bazı spor tutkunları ile vatandaşlar da botlarla rafting heyecanı yaşadı.

AĞRI DAĞI’NDA FIRTINA

Ağrı Dağı'nda etkili olan tipi ve fırtına anı kameraya yansıdı. Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nda yoğun fırtına ve tipi etkili oluyor. Zirvesindeki buzulların üzerine kar yağan Ağrı Dağı, karla kaplanan görüntüsüyle dikkati çekiyor. Bölgede etkili olan fırtına ve tipi, dağın zirvesinden 4 bin metresine kadar olan bölümünde yoğun şekilde etkisini gösterdi.

Bölge genelinde 566 yerleşim yerine ulaşım kesildi.

AKDENİZ’DE SICAK HAVADAN BUNALAN DENİZE KOŞTU

Antalya'da Ocak ayının günlerinde başlayan sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kent sakinleri ve turistler kış ayında denize girmenin keyfini sürerken, kente tatil için gelen bir gurbetçi soğuk hava dalgasının hakim olduğu Almanya’da mont giyen çocuklarına mayosuyla çekindiği selfie fotoğrafını attı. Antalya’nın muhteşem bir şehir olduğunu belirten gurbetçi, “Çocuklarım Almanya’dan kış fotoğrafı atıyor, bende bu halimin fotoğrafını atıyorum, şaşırıyorlar” dedi.

Turizm kenti Antalya’nın Ocak ayının ilk haftasındaki sıcak hava etkisini sürdürüyor. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 21 dereceye kadar çıkarken, güzel havayı fırsat bilen kent sakinleriyle turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin yolunu tuttu. Konyaaltı Sahili'ne gelen vatandaşlardan bazılarının güneşlendiği bazılarının da denize girdiği görüldü. Sahildeki vatandaşların bazılarının öz çekim yaparken, denizde de kanoya binenler gözlemlendi. Denize girmeyenler ise güneşlenmeyi, piknik yapmayı ve balık tutmayı tercih etti.

Öte yandan Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.)

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.)

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5

Diyarbakır: Az bulutlu 9.