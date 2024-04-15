Bisiklete çarpmamak isterken yoldaki yayayı havaya uçurdu

15 Nisan 2024 13:19 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 13:20

Adana’nın Kozan ilçesinde önüne bisikletli çıkan sürücü çarpmamaya çabalarken yayaya çarptı. Yayanın havaya fırladığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kozan’da Sırkıntı Caddesinde 13 Nisan günü meydana gelen olayda 01 ACB 733 plakalı otomobil sürücüsü yol ortasından giden bisiklete çarpmamak için manevra yapıp direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki 25 yaşındaki Furkan Yalım isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya savurulup ağır yaralanırken otomobil daha sonrada başka bir yere çarpıp durabildi. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Yaralının Adana Şehir Hastanesindeki tedavisi sürerken, hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.