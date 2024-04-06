Bitlis’te yıldırım düştü: Çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu!

06 Nisan 2024 20:50 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 12:19

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Bitlis'in Mutki ilçesinde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu bir koyun sürüsü telef oldu. Olayda çok sayıda koyun hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mutki ilçesine bağlı Çığır köyünde Ercan Altıntaş'a ait koyun sürüsü, öğleden sonra saatlerinde aniden bastıran fırtına esnasında yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.

17 KOYUN TELEF OLDU

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürüdeki 17 koyunun yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

YARDIM BEKLİYOR

Koyunların telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Ercan Altıntaş, yetkililerden maddi yardım talep etti.