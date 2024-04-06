06 Nisan 2024 20:50 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 12:19
Bitlis’te yıldırım düştü: Çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu!
Bitlis Mutki'de yıldırım çarpması sonucu 17 koyun telef oldu. Koyunların telef olması nedeniyle hayvan sahipleri yetkililerden destek beklediklerini söyledi.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bitlis'in Mutki ilçesinde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu bir koyun sürüsü telef oldu. Olayda çok sayıda koyun hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mutki ilçesine bağlı Çığır köyünde Ercan Altıntaş'a ait koyun sürüsü, öğleden sonra saatlerinde aniden bastıran fırtına esnasında yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.
17 KOYUN TELEF OLDU
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürüdeki 17 koyunun yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
YARDIM BEKLİYOR
Koyunların telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Ercan Altıntaş, yetkililerden maddi yardım talep etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı