Bodrum’da bayram yoğunluğu: Turistler akın etti 

06 Nisan 2024 20:48 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 20:49

Bodrum, 9 günlük Ramazan Bayramı tatiliyle turizm sezonuna giriş yaptı. 24 Mart itibarıyla uluslararası turistlerin akınına uğrayan bölgede, bayram dolayısıyla yerel turist sayısında da büyük bir artış görüldü.

Milas - Bodrum Havalimanı’ndaki iç hat seferleri, bayram süresince günde ortalama 11’den 14’e yükseltildi. Öte yandan, dış hat seferlerinde de artış gözlemlenirken, İngiliz turistlerin sayısında geçen senenin aynı dönemine kıyasla %11’lik bir artış olduğu belirtildi.

"BODRUM'UN GÜZELLİKLERİNİ GÖRMEK İÇİN FIRSAT"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yöre Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir, bu bayramın yerli turistler için bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu bayram, sezon öncesine denk gelen bir bayram olduğu için misafirlerimiz için büyük bir avantaj var. Bir çoğu Türk misafirimiz, Bodrum’un baharını bugüne kadar hiç görmediler. Bodrum’un bir de yeşil tarafı var. Dağları, çiçekleri, köyleri. Bu bayram tatilinde misafirlerimiz Bodrum’un köylerini ve naturel yaşamını görebilecekler ve mükemmel lezzetleri tadabilecekler. Her ne kadar hava güneşli olsa da deniz sıcaklığı bir Türk vatandaşları için o kadar yüksek değil ama turistler şu an denizdeler" dedi.

"TÜRK TURİSTLER AKIN ETTİ"

Bayramda Bodrum’a yerli turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Demir, "Bodrum’a ilgi tabii Haziran ve Temmuz aylarındaki gibi olmamakla beraber bu dönemdeki normal misafir akışının yaklaşık yüzde 40'ın üzerinde olduğunu görüyoruz. Gelişler için henüz biraz erken. Çünkü Türk misafirlerimiz genelde son dakika gelmeyi seviyorlar. Herhalde bu hafta sonunu evlerinde geçirip Pazartesi gününden itibaren gelenler de olacaktır" diye konuştu.