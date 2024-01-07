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    • 07 Ocak 2024 23:59 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 00:13

    Bodrum'da korkunç olay: Sahilde başsız erkek cesedi bulundu

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş başsız bir erkek cesedi buldu.

    Bodrum&#039;da korkunç olay: Sahilde başsız erkek cesedi bulundu
    Bodrum, Sahil, Ceset

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar korkunç bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Kıyıya vurmuş bir erkek cesedi gören vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi.

    Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler hemen inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede ise cesedin başının ve bazı uzuvlarının olmadığı belirlendi.

    GÖÇMEN OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

    Yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan bir göçmene ait olduğu tahmin edilen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Haberler>Gündem>Bodrum'da korkunç olay: Sahilde başsız erkek cesedi bulundu
    Etiketler
    BodrumSahilCeset
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