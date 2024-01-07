Bodrum'da korkunç olay: Sahilde başsız erkek cesedi bulundu

07 Ocak 2024 23:59 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 00:13

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar korkunç bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Kıyıya vurmuş bir erkek cesedi gören vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler hemen inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede ise cesedin başının ve bazı uzuvlarının olmadığı belirlendi.

GÖÇMEN OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan bir göçmene ait olduğu tahmin edilen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.