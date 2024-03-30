Bodrum’da silahlı kavga: 1 ölü!

30 Mart 2024 20:10 - Güncelleme : 30 Mart 2024 20:18

Siyasi partilerin seçim afişleri ve pankartları toplatıldı

Siyasi partilerin seçim afişleri ve pankartları toplatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, Gümbet Cevat Şakir Mahallesi 1525 Sokak'ta, Bayram Şimşek (81) ile A.B. arasında ev satışı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, tüfekle Şimşek'e ateş etti.

Şimşek'in yaralandığını görenler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli A.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Bayram Şimşek'in cenazesi incelemelerin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.