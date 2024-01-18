Bodrum'un lahmacununa rakip çıktı! 500 liraya çorba olay oldu

18 Ocak 2024 08:37 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 08:43

Tatil yerlerindeki restoranlardaki menüler dudak uçuklatmaya devam ediyor. Bodrum'un pahalı lahmacununa kar tatilinin başkenti olan Bursa Uludağ'dan rakip çıktı. Uludağ'da çorbanın fiyatını duyan, gören şaştı kaldı. Sosyal medyada paylaşılan bir menüde yer alan yemeklerin fiyatları gündem oldu. Özellikle çorbanın fiyatını görenler gözlerine inanamazken, işletme sahibi ise sebep olarak yüksek maliyetleri gösterdi.

500 TL'YE ÇORBA VE TOST

Günlerdir sosyal medyada konuşulan menüde; 500 TL'ye çorba, 500 TL'ye tost ve 1200 TL'ye pizza satıldığı görüldü.

Doğanın içinde güzel manzarada karların arasında ızgara eti yemek isteyenler için fiyatlar ise 3500 TL'ye kadar çıkıyor.

Show Haber'in haberine göre, söz konusu menünün sosyal medyada gündem olmasının ardından restoran sahibi Ömer Faruk Kamburoğlu, "Burada dağ koşullarında personel fiyatları çok yüksektir. Tüm giderler de yüksektir. Nakliye de yüksektir. Gerçekten fiyatlar pahalı ama maliyetlerimiz de çok yüksek. Bu rakamlar tamamen maliyetle ilgili bir durum." dedi.

Fiyatlardan şikayetçi olan bazı tatilciler ise kendi önlemini kendileri aldı. Bazı tatilciler kendi yemeklerini yaptıklarını söyledi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Bodrum Türkbükü'ndeki bir işletmede lahmacunun 295 liradan satıldığı görülmüştü.