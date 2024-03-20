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Ramazan Vuslat
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20 Mart 2024 14:51 - Güncelleme : 20 Mart 2024 14:57

Bolu Dağı'nda yoğun sis: Göz gözü görmüyor

Sağanak yağış ve sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor. Heyelan riski olan bölgelerde ise dubalama çalışmaları yapıldı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bolu Dağı&#039;nda yoğun sis: Göz gözü görmüyor

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda sağanak yağış ve sis etkili oluyor. Özellikle Bakacak ve Karanlıkdere bölgelerinde sis sebebiyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, Seymenler ve polisevi bölgelerinde görüş mesafesi 15 metre olarak ölçüldü.

Bolu Dağı'nda yoğun sis: Göz gözü görmüyor - 1. Resim

YOL YEK ŞERİDE DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan, Bakacak mevkiinde bazı bölgelerde heyelan riski sebebiyle Karayolları ekiplerince dubalama çalışmaları yapılarak, yol yek şeride düşürüldü.

Bolu Dağı'nda yoğun sis: Göz gözü görmüyor - 2. Resim

Sürücülerin dikkatli olması beklenirken, hem Karayolları hem de polis ekipleri güzergah üzerinde denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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