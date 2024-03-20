20 Mart 2024 14:51 - Güncelleme : 20 Mart 2024 14:57
Bolu Dağı'nda yoğun sis: Göz gözü görmüyor
Sağanak yağış ve sisin etkili olduğu Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor. Heyelan riski olan bölgelerde ise dubalama çalışmaları yapıldı.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda sağanak yağış ve sis etkili oluyor. Özellikle Bakacak ve Karanlıkdere bölgelerinde sis sebebiyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, Seymenler ve polisevi bölgelerinde görüş mesafesi 15 metre olarak ölçüldü.
YOL YEK ŞERİDE DÜŞÜRÜLDÜ
Öte yandan, Bakacak mevkiinde bazı bölgelerde heyelan riski sebebiyle Karayolları ekiplerince dubalama çalışmaları yapılarak, yol yek şeride düşürüldü.
Sürücülerin dikkatli olması beklenirken, hem Karayolları hem de polis ekipleri güzergah üzerinde denetimlerini sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı