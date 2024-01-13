Bolu'da 3.6 büyüklüğünde deprem

13 Ocak 2024 00:24 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 00:27

Bolu'da gece saat 23.59 sıralarında deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi verilerine göre Bolu merkezli olan ve derinliği 9.08 kilometre olan depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı.

Deprem birçok vatandaş tarafından hissedilirken, sokaklarda herhangi bir hareketlilik yaşanmadığı gözlemlendi.

AFAD SON DEPREMLER