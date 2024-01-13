13 Ocak 2024 00:24 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 00:27
Bolu'da 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD'tan alınan bilgiye göre, Bolu'nun merkez ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Bolu'da gece saat 23.59 sıralarında deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi verilerine göre Bolu merkezli olan ve derinliği 9.08 kilometre olan depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklandı.
Deprem birçok vatandaş tarafından hissedilirken, sokaklarda herhangi bir hareketlilik yaşanmadığı gözlemlendi.