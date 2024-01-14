Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem

14 Ocak 2024 09:18 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 09:37

Bolu’da saat 09.01’de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünün kent merkezi olduğunu duyurdu.

AFAD açıklamasında depremin derinliğinin 10,79 kilometre olduğu kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Depremin çevre kentlerden de hissedildiği bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak verdi.