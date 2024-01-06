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    • 06 Ocak 2024 01:15 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 01:43

    Bolu'da gece yarısı korkutan deprem! 4,2 şiddetinde sallandı

    Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber

    AFAD, Bolu'da saat 01.03'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Bolu&#039;da gece yarısı korkutan deprem! 4,2 şiddetinde sallandı
    Deprem, Bolu

    Türkiye'de deprem haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu sefer depremin adresi Bolu. AFAD'tan alınan bilgiye göre saat 01.03 sularında Bolu 4.2 şiddetinde depremle sarsıldı.

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    Bolu’da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Şehir merkezinde ve yurtlarda kalan birçok öğrenci deprem nedeniyle dışarıya çıktı.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bolu Merkez olan depremin detaylarını duyurdu.

    Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan AFAD, depremin yerin 7.31 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

    https://twitter.com/DepremDairesi/status/1743394122793177090

    Haberler>Gündem>Bolu'da gece yarısı korkutan deprem! 4,2 şiddetinde sallandı
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    deprembolu
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