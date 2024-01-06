Bolu'da gece yarısı korkutan deprem! 4,2 şiddetinde sallandı

06 Ocak 2024 01:15 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 01:43

Türkiye'de deprem haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu sefer depremin adresi Bolu. AFAD'tan alınan bilgiye göre saat 01.03 sularında Bolu 4.2 şiddetinde depremle sarsıldı.

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ÖĞRENCİLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Bolu’da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Şehir merkezinde ve yurtlarda kalan birçok öğrenci deprem nedeniyle dışarıya çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bolu Merkez olan depremin detaylarını duyurdu.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan AFAD, depremin yerin 7.31 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1743394122793177090