Bolu'da şarampole uçan otomobil ters döndü: Yaralılar var

25 Mart 2024 19:07 - Güncelleme : 25 Mart 2024 19:21

Mudurnu-Bolu karayolu Feruz köyü mevkiinde meydana gelen olayda, Mudurnu istikametine seyreden Bekir Uğur (52) yönetimindeki otomobil, yağışlı havada sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Ters dönen araçtaki sürücü ile Ahmet Uyar (43) ve Hakan Daşpınar (44) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye erleri ve vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan Ahmet Uyar ve Hakan Daşpınar’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.