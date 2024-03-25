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Ramazan Vuslat
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25 Mart 2024 19:07 - Güncelleme : 25 Mart 2024 19:21

Bolu'da şarampole uçan otomobil ters döndü: Yaralılar var

Bolu’da yağışlı havada nedeniyle otomobilin şarampole uçarak ters döndüğü kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bolu&#039;da şarampole uçan otomobil ters döndü: Yaralılar var

Mudurnu-Bolu karayolu Feruz köyü mevkiinde meydana gelen olayda, Mudurnu istikametine seyreden Bekir Uğur (52) yönetimindeki otomobil, yağışlı havada sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Bolu'da şarampole uçan otomobil ters döndü: Yaralılar var - 1. Resim

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Ters dönen araçtaki sürücü ile Ahmet Uyar (43) ve Hakan Daşpınar (44) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bolu'da şarampole uçan otomobil ters döndü: Yaralılar var - 2. Resim

Araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye erleri ve vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan Ahmet Uyar ve Hakan Daşpınar’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bolu'da şarampole uçan otomobil ters döndü: Yaralılar var - 3. Resim

Bolu'da şarampole uçan otomobil ters döndü: Yaralılar var - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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