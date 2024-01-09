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    • 09 Ocak 2024 03:08 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 03:09

    Boş arazide dehşete düşüren görüntü! Molozların arasında kopmuş insan ayağı bulundu

    Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Malatya'da boş bir arazide vatandaşlar, molozların arasında kopmuş insan ayağı buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Boş arazide dehşete düşüren görüntü! Molozların arasında kopmuş insan ayağı bulundu
    Malatya, Dehşet

    Malatya’nın Battalgazi ilçesinde boş arazide dehşete düşüren görüntü ortaya çıktı.

    Olay, saat 19.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yeşilçam Caddesi üzerinde boş bir arazide molozlar arasında kopmuş insan ayağı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kopmuş ayak Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

    Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

    Haberler>Gündem>Boş arazide dehşete düşüren görüntü! Molozların arasında kopmuş insan ayağı bulundu
    Etiketler
    Malatyadehşet
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