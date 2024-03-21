Boşanma için imza atacaklardı: Koca ölü bulundu, genç kadın çocuğuyla firar etti

21 Mart 2024 18:05 - Güncelleme : 21 Mart 2024 18:06

Adana'nın Kozan ilçesinde bur kişi evinde ölü bulundu. Karısı ve çocuğu ise firar etti. Polis olayın detayını öğrenmek için kadını her yerde arıyor.

Olay, Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yeter G., torununu görmek için saat 14.00 sıralarında damadı Uğur İşler'in (29) evinin kapısını çaldı. Ancak kapıyı açan olmayınca Yeter G., durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri kapıyı açtığında Uğur İşler'in kanlar içinde yerde yattığını gördü. Polis hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler İşler'in sırtından tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Polis cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı. Polis, İşler'in eşi Melisa İşler ve çocuğuna ulaşamadı.

Uğur İşler ve Melisa İşler'in boşanma aşamasında olduğu ve bu hafta içinde anlaşmalı boşanmak için imza atacakları öğrenildi.



Uğur İşler'in akrabaları, "Melisa elbette yakalanacaktır. Bizim çocuğumuzu bıraksın" diyerek tepkilerini dile getirdi. Uğur İşler'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı çalışmaları devam ediyor.