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02 Mart 2024 03:51 - Güncelleme : 02 Mart 2024 03:52

Böylesi görülmedi... 13 kişilik kadroya 20 binden fazla kişi başvurdu!

Şırnak'ta Sağlık Bakanlığı İŞ-KUR üzerinden personel alımı yapacağını duyurdu. İlde 13 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna tam 20 bin 940 kişi başvurdu.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Böylesi görülmedi... 13 kişilik kadroya 20 binden fazla kişi başvurdu!
İşkur, Şırnak, Kadro, Personel Alımı

Sağlık Bakanlığı, Şırnak için 30 daimi personel alımının İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞ-KUR) üzerinden yapılacağının duyurusunu yaptı.

Duyurunun ardından 13 kişinin alınacağı temizlik görevlisi kadrosuna 20 bin 940 kişi başvuruda bulunurken, 2 kişilik klinik destek elemanı kadrosuna 338, 3 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı kadrosuna 33, 12 kişilik özel güvenlik görevlisi kadrosuna ise 2 bin 161 kişi başvuruda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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