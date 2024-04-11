Böylesine az rastlanır! Cenaze namazı kılınmadan toprağa verildi

11 Nisan 2024 21:05 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 21:06

Hendek ilçesine bağlı Akova Mahallesi'ndeki Hantek Konutları'nda 9 Nisan Salı gecesi saat 22.00 civarında trajik bir olay yaşandı.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Çelik ailesi arasında mal varlığı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Mevlüt Çelik, üvey annesi 37 yaşındaki Melek Çelik ile 66 yaşındaki babası Vahdettin Çelik'i silahla vurarak ödlürdü.

Olay sonrasında, sitenin içindeki sokakta Mevlüt ile kardeşi Selçuk Çelik arasında çıkan kavgada Selçuk, ağabeyi Mevlüt'ü bir kesici aletle öldürdü. Bu sırada Mevlüt'ün silahından çıkan bir kurşun Selçuk'u omzundan yaraladı. Olayda hayatını kaybeden üç kişinin cesetleri yapılan incelemeler sonrası morga kaldırıldı. Kavganın, Mevlüt ve Selçuk'un birlikte satın aldıkları bir 'araba' yüzünden çıktığı öne sürüldü.

CENAZE NAMAZI KILINMADI!

Korkunç cinayete hayatını kaybeden Melek ve Vahdettin Çelik, dün Pamukova ilçesinde bulunan Hacı Bayram Halil Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Üvey annesi ve öz babasını katleden sonra omzundan silahla yaraladığı kardeşi Selçuk Çelik tarafından kesici alet ile öldürülen 49 yaşındaki Mevlüt Çelik cenaze namazı kılınmadan Akyazı ilçesindeki mezarlığa gömüldü.