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17 Ocak 2024 14:58 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 15:24

Bu acıya yürek dayanmaz! Bebeği feci şekilde can verdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde parka giden anne ve çocuklarına iş makinesi çarptı. Kazada bebek arabasındaki Elis Ada hayatını kaybederken, anne ve 3 yaşındaki çocuğu ölümden döndü.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaza

Kocaeli'de meydana gelen yürek yakan olayda Şahin S. idaresindeki iş makinesi, geri manevra yaptığı sırada çocuklarıyla parka giden 29 yaşındaki Ceylan Şahin'e çarptı. 

Bu acıya yürek dayanmaz! Bebeği feci şekilde can verdi

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazada bebek arabasında bulunan Elis Ada, iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi. 3 yaşındaki Gülbeyaz ve annesi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Hamile olan ve çocuklarını parka götürdüğü öğrenilen kadın, bebeğinin öldüğünü görünce sinir krizi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedbir amacıyla 3 yaşındaki çocuk ve anneyi hastaneye kaldırıldı. 

Bu acıya yürek dayanmaz! Bebeği feci şekilde can verdi

BABANIN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Kazayı öğrenen baba Mehmet Şahin ve akrabaları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Baba, ölen bebeğinin oyuncağına sarılarak, "Elis hadi kalk kızım" diye gözyaşı döktü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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kaza
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