Bu acıya yürek dayanmaz! Daha 14 aylıktı... Ailesi gözyaşlarına boğuldu
Samsun'da bir trafik kazasında araç içerisinden yaralanan 14 aylık bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Bebeğin ailesi gözyaşlarına boğuldu.
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında; Süleyman Kabadayı kontrolündeki hafif ticari araçla, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu aniden kırdı.
Daha sonrasında ise direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Kazada, araç sürücüsü Süleyman Kabadayı ile Duygu Kabadayı, Asaf Kabadayı ve 14 aylık Ömer Kabadayı yaralandı.
MİNİK ÖMER KURTARILAMADI
Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Ağır yaralanan Ömer bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğuldu.