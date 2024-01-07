Bu gece başladı... Motosikletlere trafik yasağı getirildi

07 Ocak 2024 02:19 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 02:23

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre Çanakkale'de bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağmurun etkili olması bekleniyor.

Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokurye kullanımına yasak getirdi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çanakkale il genelinde beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı 7 Ocak 2024 Pazar günü saat 03.00'de başlayarak 8 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 09.00'a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır" denildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise "Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 7 Ocak 2024 Pazar günü saat 03.00'de başlayarak 8 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 09.00'a kadar devam edecek, 'Çanakkale il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!' meteorolojik uyarısı yapılmıştır. Çanakkale İl genelinde kuvvetli yağış (21-50kg/m²) olması beklenmektedir. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, taşkın, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.