Bu kadarı pes dedirtti! Pişkin dolandırıcılardan dalga geçer gibi mesaj: 'Geçmiş olsun...'

07 Ocak 2024 15:04 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 15:04

Bursa’nın Kestel ilçesinde tarım aletleri satan bir mağaza da dolandırıcıların hedefi oldu.

Mağazanın logosunu kullanan şahıslar, hayali satış gerçekleştirdi. İnternet üzerinden ilan vererek satış yapan dolandırıcılar onlarca kişiyi dolandırdı.

Durumu fark eden mağdurlar olayı gerçek firma sahibi Aykut Gülenç’e bildirdi.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Yaşanan olayın ardından savcılığa suç duyurusunda bulunan Gülenç, “Günlerdir telefonuma birçok kişiden mesaj geliyor. Sürekli numara değiştirip bizim ismimizi kullanarak hayali satış yapıyorlar. Dolandırıldıklarını anlayanlar bana mesaj atarak durumu bildirdi. Ben de savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. En kısa sürede adalete teslim edilmesini istiyorum.” ifadelerini kullandı.

"DOLANDIRILDIM SANIRIM"

Yaşanan olayda dolandırıldığını fark eden bir vatandaş, “Dolandırıldım sanırım.” mesajı attı.

Mağdura cevap olarak, “Sistemde olan yoğunluktan dolayı işlemlerimizi tamamlamak adına iletişime geçeceğiz efendim.” denildi.

DALGA GEÇER GİBİ MESAJ ATTI: GEÇMİŞ OLSUN

Dolandırıcılara yanıt veren bir mağdur, “Şu an yemin ederim karakoldayım ya iade işlemi yaparsınız tamamını paranın ya da şimdi şikayet için başvuru yapıyorum.” dedi.

Bunun üzerine dolandırıcılardan alay eder gibi, “Geçmiş olsun. Kolay gelsin.” cevabı geldi.