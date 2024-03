Bu köyde yaşayanlara rahat uyku yok! AFAD devreye girdi

16 Mart 2024 12:08 - Güncelleme : 16 Mart 2024 12:10

Sivas’ın Divriği ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Olukman köyü, yamacında bulunan dev mantar kayaları nedeniyle diken üstünde yaşıyor. Köylüler rahat uyku uyuyamadıklarını söyleyerek buna bir çözüm bulunmasını istedi.

Köy muhtarı Muhsin Erdoğdu tedbir alınması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde (AFAD) dilekçe yazı. Köyün yanı başında bulunan kaya parçalarının köy sakinlerini tedirgin ettiğini ifade eden Erdoğdu, yetkililerden önlem almalarını istedi.

Konuyla ilgili harekete geçen AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, köye giderek çeşitli incelemeler yaptı. Köy ve dağda yapılan ölçümler sonrası köyde bazı hanelerin taşınması gündeme geldi.

6 ŞUBAT DEPREMİNDE SALLANDI

Olukman köyü muhtarı Muhsin Erdoğdu, deprem sonrası tedbir alınması için harekete geçtiklerini belirterek, “Geçen sene 6 Şubat depremlerinde buralar çok büyük oranda sallandı. Bu bölgede büyük bir korku içerisinde depremi yaşadık. Devletimiz bizim köyümüzde bulunan kayaların tehlike arz ettiğini öngörüyorsa, bir can kaybı yaşanabilecekse taşınsın derim. Ben bunu yüreklilikle isterim. Can kaybı olmasın, insanımıza zarar gelmesin, önemli olan insan. Annem gençken köyün en yukarısında bulunan evde oturuyormuş. Evin içerisine bir taş düşmüş. Taş düştüğü anda annemler de yan odada bulunuyormuş. Allah korumuş, iyi ki bir can kaybı olmamış. Bu kaza da o şekilde atlatılmış” dedi.

KAYA DÜŞME RİSKİ NETLEŞTİRİLDİ

68 haneli köyü incelediklerini ifade eden AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen, “Divriği ilçemize bağlı Olukman köyünde 2023 yılı içerisinde köy muhtarımız tarafından AFAD Müdürlüğü’müze verilmiş bir dilekçe var. Köyün 68 hane olduğu ve köyün üst bölgesinde eğimi yüksek olan bir bölgede kaya düşme riskinin yüksek olduğu, zaman zaman sel yaşadıklarını ifade eden dilekçe verildi. Köy muhtarımız buralar ile ilgili araştırma yapılmasını istedi. Bizim Jeoloji, Jeofizik ve Harita Mühendisi arkadaşlarımız 2023 yılı içerisinde 3 kere giderek enine boyuna İnsansız Hava Araçları ile bakılarak çatlaklar tespit edildi. Düşebilecek kayaların köye kadar ulaşıp ulaşmadığını herhangi bir durumda can kaybı olup olmayacağını araştırdı arkadaşlar. Orada bir kaya düşmesi riski olduğunu netleştirdi arkadaşlar. Altyapı ve üstyapı hasarına neden olabilecek su baskınları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunduk. Oradaki eğim, yüzde 40 ila 50 arasında değişiyor. Orada çığ olma riski de var. Bu denli eğimlerde aşırı yağış olduğunda kar kütlesi kayıyor” diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZI YERİNDEN, YURDUNDAN ETMEYECEĞİZ'

Yapılan incelemeler sonrası 38 hane ve 1 işyerini hak sahibi yaptıklarını ifade eden İl Müdürü Türkmen, “Bu aşamada köyden 12 hane taşınmaya karşı çıktılar. Bu köy ile ilgili bir hizmet alımı yapacağız. Burası için ciddi programlar kullanılması gerekiyor. Kaya düşmesinin etki alanları, hızı, eğim hesapları vs. yapılması gerekiyor. Orada bir önlem projesi geliştireceğiz, vatandaşlarımızı yerinden yurdundan etmeyeceğiz. Divriği ilçemiz Olukman köyündeki sorunu kökünden çözeceğiz” ifadelerine yer verdi.