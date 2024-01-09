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    • 09 Ocak 2024 09:03 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 09:04

    Bu mahallede sular durulmuyor! Önce cinayet sonra silahla yaralama

    Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    İzmir'in Çeşme ilçesi yaşanan kavgada öz abisini tabancayla vurarak yaraladı.

    Bu mahallede sular durulmuyor! Önce cinayet sonra silahla yaralama
    Ci̇nayet, İzmi̇r

    Germiyan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki kardeş arasındaki kişisel husumet nedeniyle N.B. ile M.B. tartışmaya başladı. İki kardeş arasındaki tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine N.B., ağabeyi M.B.'ye tabancayla ateş edip kaçtı.

    Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralandığı öğrenilen M.B., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan kardeş N.B., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


    AKILALMAZ OLAYLAR 

    Öte yandan aynı mahallede sabah saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle eski muhtar Ş.K., tartıştığı karı kocaya ateş edip Bilen Dolma'yı öldürüp, karısı E.D.'yi yaralamıştı.

    Haberler>Gündem>Bu mahallede sular durulmuyor! Önce cinayet sonra silahla yaralama
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