09 Ocak 2024 00:28 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 00:31
BUDO duyuru! 12 sefer iptal edildi
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) yarın gerçekleşmesi planlanan 12 seferin, olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleşmeyeceğini duyurdu.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 07.00, 09.30, 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.30, 11.30, 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Aynı gerekçeyle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirlmeyecek.