18 Ocak 2024 10:05 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 10:08
BUDO seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
Marmara Bölgesi'nde hakim olan olumsuz hava şartları nedeniyle bugün gerçekleştirilmesi planlanan bazı BUDO seferleri iptal edildi.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıda bulunduğu Marmara Bölgesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
İPTAL EDİLEN SEFERLER
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya, 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)