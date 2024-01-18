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18 Ocak 2024 10:05 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 10:08

BUDO seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

Marmara Bölgesi'nde hakim olan olumsuz hava şartları nedeniyle bugün gerçekleştirilmesi planlanan bazı BUDO seferleri iptal edildi.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
BUDO seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
Budo, Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıda bulunduğu Marmara Bölgesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya, 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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budohava durumu
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