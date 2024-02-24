Bursa çatır çatır çatlıyor! Gemlik deprem anında ağırlıkları nasıl bırakacaklarını şaşırdılar

24 Şubat 2024 10:36 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 10:46

Bursa'da 4.1 büyüklüğündeki deprem anında kaydedilen panik anları yayınlandı. Vatandaşların depremi hissettiği an korku içinde kaçışması görüntülere yansıdı. Bursa'da bu zamana kadar haritalarda yer almayan yeni bir fay hattının bulunmuş olması Kahramanmaraş depremi gibi bir depremin yaşanabileceği endişesiyle vatandaşları ürkütüyor. 95 kilometre uzunluğu bulunan Kayapa-Yenişehir arasındaki fay hattının 7'den büyük bir deprem üretebileceği endişesi söz konusu.

AFAD’a göre merkez üssü Bursa’nın Gemlik ilçesinde dün 15.14'te yerin 10 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Çevre ilçe ve illerden de hissedilen deprem sonrası korku dolu anlar kameraya yansıdı. Kısa süren sarsıntı bir marketin rafları devirirken, bazı vatandaşlar ise depreme spor yaparken yakalandı. Bir evde kaydedilen görüntülerde ise adeta kamera yerinden sökülecek duruma geliyor.

Görüntülerde vatandaşların korkuyla kaçıştığı görülürken, deprem sebebiyle yaralanan olmadığı öğrenildi.

BURSA'DA DEPREM, KAHRAMANMARAŞ'TAN DA DAHA BÜYÜK OLABİLİR!

Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, tgrthaber.com.tr'den Bengül Büyükhan'a yaptığı açıklamalarında önlem alınmazsa sonuçları Kahramanmaraş'tan da büyük bir deprem olabileceği konusunda uyarmıştı.

Seyitoğlu, Bursa'da 7 üzeri deprem beklendiğinin ve İstanbul başta olmak üzere Yalova, Balıkesir, Çanakkale gibi şehirlerin de olumsuz etkileneceğinin altını çizdi. Beklenen büyük deprem için önümüzdeki ayları işaret eden Seyitoğlu, araştırmalar derinleştikçe tüm detayların ortaya çıkacağını da ayrıca belirtti.

Öte yandan Bursa'da fay hattı kaynaklı şehir içindeki yapılanmada değişimin meydana gelmesinin an meselesi olduğunu söyleyen Seyitoğlu "Olası 7 üzeri depreme hazır olunması lazım. Bu İstanbul başta olmak üzere çevre iller Yalova, Balıkesir ve Çanakkale için büyük tehlike arz ediyor. Eğer önlem alınmazsa sonuçları Kahramanmaraş depremlerinden daha büyük olacak" dedi.

dep