Bursa’da ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu

15 Ocak 2024 07:54 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 07:54

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı tarihi İnkaya Mahallesi İğde Sokak üzerinde meydana geldi. 60 yaşındaki Mustafa Güney’e ait 2 katlı bir ahırda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Kısa sürede samanların tutuşmasıyla ahır adeta alevlere teslim oldu. Alevkeri gören mahalle sakinleri durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken, ahırda zaman zaman çökmeler meydana geldi. Yaklaşık 1 saatlik mücadele sonrası alevler bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 10 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlenirken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.