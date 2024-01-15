Bursa’da başını kaldıran o yazıyı okudu

15 Ocak 2024 09:37 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 09:46

Pençe-Kilit operasyonunda teröristlerle girilen çatışmada, 9 askerimiz şehit oldu. Türkiye’yi yasa boğan olayın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi şehitlerimizi unutmadı.

Belediye tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osmangazi ve oğlu Orhangazi'nin türbelerinin bulunduğu 2700 yıllık Tophane surlarına Türk Bayrağı ve üzerinde “Şehitler ölmez vatan bölünmez” yazılı pankart asıldı. Bursa’nın önemli bir kısmından görülen pankart havadan görüntülendi.

ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ

Geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit operasyonu sonrası alınan 9 şehit haberi tüm Türkiye’yi derinden sarstı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kaybedilen 9 şehit ve yakınları anısına tarihi Tophane surlarına Türk bayrağı ve “Şehitler ölmez vatan bölünmez” yazılı pankart asıldı. Bayrak ve pankart Bursa’nın birçok noktasından görülürken, pankartı okuyan vatandaşlar ise şehit ailelerine sabır dileyerek şehitlere rahmet okudu.