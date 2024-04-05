05 Nisan 2024 01:17 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 01:18
Bursa'da feci kaza: 9 kişi yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tolga S. idaresindeki otomobil, Ovaakça Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde Cüneyt S. yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı