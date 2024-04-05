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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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05 Nisan 2024 01:17 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 01:18

Bursa'da feci kaza: 9 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa&#039;da feci kaza: 9 kişi yaralandı

Tolga S. idaresindeki otomobil, Ovaakça Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde Cüneyt S. yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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