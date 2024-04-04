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04 Nisan 2024 23:09 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 23:09

Bursa'da feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa&#039;da feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Kaza, Süleymaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan sürücü Metin A. yönetimindeki 16 BGT 866 plakalı motosiklet, Bahçe Sokak'tan çıkan Huriye F. yönetimindeki 16 AGV 807 plakalı otomobille çarpıştı.

Bursa'da feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı - 1. Resim

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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