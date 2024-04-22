Bursa'da iki aile birbirine girdi! Kiracı dükkan sahibine acımadı 

22 Nisan 2024 03:38 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 03:39

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda, önceden aralarında anlaşmazlık bulunan market işletmecisi Ahmet K. ile dükkan sahibi Aykut Y. arasında borç-alacak konusu nedeniyle sözlü bir tartışma başladı.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Ahmet K., belindeki silahı çıkararak Aykut Y.'ye bacaklarından ateş etti. Aykut Y., aldığı yaralarla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhlas Haber Ajansı'ndan aktarılan habere göre, olay yerine yakın bir noktada bulunan gece bekçileri, Ahmet K.'yi olay yerinde yakaladı.

İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ!

Yaralı Aykut Y., sağlık görevlileri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın duyulması üzerine tarafların aileleri de olay yerine geldi ve aralarında yeni bir kavga başladı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle durum kontrol altına alınırken soruşturma ise sürüyor.