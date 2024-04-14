Bursa'da insanların aklını aldı! Kimi güldü, kimi vurmaya kalktı

14 Nisan 2024 11:55 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 11:57

Bursa'da cansız manken kılığına girerek insanlara şaka yapmaya çalışan gencin halleri sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Bir giyim mağazasında ve dükkanın önünde cansız manken kılığına giren genç beklemeye başladı. Yanından geçenlerin canlı olduğunu fark etmediği genç bir anda hareket edince insanların tepkisiyle ilgi odağı oldu.

Çevredeki vatandaşlar önce çığlık atarak kaçarken, sonra da kahkahaya boğuldu. Yaklaşık 6-7 saatini vererek bekleyen genç, şaka yaptığı insanları ise tepkilerini kameraya alarak sosyal medya hesaplarına yükledi. .

Cansız manken şakasına maruz kalan vatandaşların tepkileri yüzlerce beğeni aldı.