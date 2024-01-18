Bursa'da kızlar saç baş birbirine girdi

18 Ocak 2024 10:00 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 10:01

Bursa’da gürültü nedeniyle tartışmaya yaşayan iki kız saç baş birbirine girdi. Kavgayı mahalleli ayırırken o anlar kameraya yansıdı.

YARALANAN OLMADI

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, gürültü nedeniyle tartışma yaşayan iki kız, sokak ortasında kavgaya tutuştu. Taraflardan biri yere düşürdüğü kızı tekmelerken, kavgayı araya giren mahalleli ayırdı. O anlar kamerayla kayda alınırken, olayda yaralanan olmadı.