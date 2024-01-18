18 Ocak 2024 10:00 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 10:01
Bursa'da kızlar saç baş birbirine girdi
Bursa’da gürültü kavgasına tutuşan kızlar saç baş birbirine girdi, mahalleli kavgayı ayırırken o anlar kameraya yansıdı.
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa’da gürültü nedeniyle tartışmaya yaşayan iki kız saç baş birbirine girdi. Kavgayı mahalleli ayırırken o anlar kameraya yansıdı.
YARALANAN OLMADI
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, gürültü nedeniyle tartışma yaşayan iki kız, sokak ortasında kavgaya tutuştu. Taraflardan biri yere düşürdüğü kızı tekmelerken, kavgayı araya giren mahalleli ayırdı. O anlar kamerayla kayda alınırken, olayda yaralanan olmadı.