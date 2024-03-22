Bursa'da korkunç olay! 6 yavru kedi kafası kesilmiş halde bulundu

22 Mart 2024 23:55 - Güncelleme : 23 Mart 2024 00:01

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir sitede 6 yavru kedi başları kesilmiş halde, anne kedi kuyruğu kesilmiş halde bulundu.

Olay, dün sabah saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Ulupınar Sokak’ta bulunan bir sitede meydana geldi. Sokak kedisi kısa süre önce bir sitenin apartman girişinde 6 adet yavru dünyaya getirdi. Yavruları fark eden apartman sakinleri, kullanılmayan bebek arabasını kedilere yuva yaptılar.

6 YAVRU BOYNU KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Dün sabah saatlerinde ise apartmanda vahşet yaşandı. Dairesinden çıkan vatandaşlar, apartman girişi ve üst katlarda 6 yavrunun boynu kesilerek öldürüldüğünü, anne kedinin ise kuyruğunun kesilmiş olduğunu görünce şok oldu.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, vahşeti gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

Olay tepki gösteren hayvanseverler adına açıklama yapan İnegöl Kent Konseyi Sokak Hayvanlarını Koruma Gurup Başkanı Şebnem Erkan, "Bu tür vahşi eylemler sadece hayvanlara değil, aynı zamanda toplumun genel güvenliği ve emniyeti için de bir tehdit oluşturuyor. O şahsın burada yaşaması çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve tüm insanlar için bir tehlikedir. Hayvanlara karşı yapılan şiddeti ve öldürülmelerini kabul etmiyoruz. Hayvanlar da bizimle birlikte yaşayan canlılardır. Onların yaşam haklarına saygı göstermek, insanlığımızın gereği ve vicdanımızın bir parçasıdır. Yetkililerden, bu tür suçlara karşı daha sıkı yasal önlemler alınmasını ve suçluların adalet önüne çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.