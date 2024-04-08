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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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08 Nisan 2024 17:45 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 17:45

Bursa'da otomobil devrildi : 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil devrildi; 4 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa&#039;da otomobil devrildi : 4 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl'ün Şehitler Mahallesi girişi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Mehmet Halit Süsli(54) yönetimindeki 16 AYJ 069 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Bursa'da otomobil devrildi : 4 yaralı - 1. Resim

Yoldan çıkan araç taklalar atarak atarak yağmur suyu kanalına düşüp ters durdu. Kaza sonucu sürücü ve araçtaki yolcular Kadir Süsli(19), Haydar Can(47) ve Emre Bargın(24) yaralandı.

Bursa'da otomobil devrildi : 4 yaralı - 2. Resim

Kaza yerine 112, Jandarma, Polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerce kurtarılarak, Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da otomobil devrildi : 4 yaralı - 3. Resim

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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