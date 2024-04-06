Bursa’da otomobil tarlaya devrildi: Ölü ve yaralılar var!

06 Nisan 2024 21:10 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 21:12

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Ramazan Kaplan idaresindeki otomobilin kontrolden çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu yürek burkan bir kaza meydana geldi. Kazada sürücü Kaplan ve akrabası Melek Salı hayatını kaybederken, Mehmet Salı, Orhan Salı ve Hidayet Aydın yaralandı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, otomobilden çıkarılarak Orhaneli Devlet Hastanesi ve Bursa'daki Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Kaplan ile Melek Salı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobildeki kişilerin, Büyükorhan ilçesi kırsal Karalar Mahallesi'ndeki cenaze törenine katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.