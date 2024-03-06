Bursa’da tır refüje daldı: 1 ölü

06 Mart 2024 18:58 - Güncelleme : 06 Mart 2024 19:08

Bursa’da feci bir kaza meydana geldi. Kaza 16:30 sıralarında Bursa-Ankara karayolunun İnegöl'e bağlı Mezit Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Eskişehir'den yüklediği suntaları İnegöl'e teslim etmek üzere yola çıkan Ömer Doğan (59) idaresindeki 16 PK 936 plakalı tır, virajda sürücünün kontrolünden çıkarak refüje devrildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkışan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Doğan’ın cansız bedeni morga kaldırılırken, tır ve yola saçılan suntalar vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.