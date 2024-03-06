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06 Mart 2024 18:58 - Güncelleme : 06 Mart 2024 19:08

Bursa’da tır refüje daldı: 1 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sunta yüklü bir tır, virajda kontrolden çıkarak refüje daldı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa’da tır refüje daldı: 1 ölü
Kaza, Bursa, Trafik Kazası

Bursa’da feci bir kaza meydana geldi. Kaza 16:30 sıralarında Bursa-Ankara karayolunun İnegöl'e bağlı Mezit Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Eskişehir'den yüklediği suntaları İnegöl'e teslim etmek üzere yola çıkan Ömer Doğan (59) idaresindeki 16 PK 936 plakalı tır, virajda sürücünün kontrolünden çıkarak refüje devrildi.

Bursa’da tır refüje daldı: 1 ölü - 1. Resim

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkışan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa’da tır refüje daldı: 1 ölü - 2. Resim

Doğan’ın cansız bedeni morga kaldırılırken, tır ve yola saçılan suntalar vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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