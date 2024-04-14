14 Nisan 2024 11:59 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 12:09
Bursa'da yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerinde
Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekipler müdahale ediyor.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uludağ eteklerinde Teferüç-Kadıyayla mevkiinde meydana gelen yangında, dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi.
BURSA'DA YANGIN: ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ OLAY YERİNDE
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı personeller sevk edildi.
Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına zorlu arazi şartlarında ulaşan ekiplerin müdahalesi sürüyor. Öte yandan, Uludağ eteklerinde çıkan yangın, kentin birçok noktasından gözüktü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı