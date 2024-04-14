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14 Nisan 2024 11:59 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 12:09

Bursa'da yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerinde

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekipler müdahale ediyor.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uludağ eteklerinde Teferüç-Kadıyayla mevkiinde meydana gelen yangında, dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi.

BURSA'DA YANGIN: ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı personeller sevk edildi.

Bursa'da yangın: Ekipler müdahale ediyor - 1. Resim

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına zorlu arazi şartlarında ulaşan ekiplerin müdahalesi sürüyor. Öte yandan, Uludağ eteklerinde çıkan yangın, kentin birçok noktasından gözüktü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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