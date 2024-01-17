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17 Ocak 2024 09:03 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 09:09

Bursa'da yolda kalan aracı iterken son anda ölümden döndüler

İnegöl'de kaza yapan aracı iten iki kişi karanlıkta kamyonetin çarpmasından son anda kurtuldu.

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
İnegöl, Bursa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolda kalan otomobili iten 2 kişinin, kamyonetin çarpmasından son anda kurtulmaları güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçeye bağlı kırsal İsaören Mahallesi yolunda arızalanan otomobili 2 kişi itmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen kamyonet, arızalanan otomobile çarptı.

Çarpışma öncesinde otomobili iten kişiler kendilerini yol kenarına atarak kazadan son anda kurtuldu.
Kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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