17 Ocak 2024 09:03 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 09:09
Bursa'da yolda kalan aracı iterken son anda ölümden döndüler
İnegöl'de kaza yapan aracı iten iki kişi karanlıkta kamyonetin çarpmasından son anda kurtuldu.
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolda kalan otomobili iten 2 kişinin, kamyonetin çarpmasından son anda kurtulmaları güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçeye bağlı kırsal İsaören Mahallesi yolunda arızalanan otomobili 2 kişi itmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen kamyonet, arızalanan otomobile çarptı.
Çarpışma öncesinde otomobili iten kişiler kendilerini yol kenarına atarak kazadan son anda kurtuldu.
Kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.