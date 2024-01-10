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    • 10 Ocak 2024 13:50 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 13:58

    Büyük bir gürültüyle çöktü! Saniyelerle ölümden döndüler

    Kağıthane’de sabah saatlerinde vatandaşların yürüdüğü sokağa bir binanın 3. katındaki balkon büyük bir gürültüyle çöktü. Kameraya saniye saniye yansıyan olayda 2 kadın ve küçük bir çocuğun saniyelerle ölümden döndüğü görülüyor.

    Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Çökme, Facia

    Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda vatandaşlar sokakta yürüdüğü esnada bir binanın 3. katındaki balkon büyük bir gürültüyle çöktü.

    Çökme sonucu paramparça olan balkondan oluşan molozlar sokağı kaplarken, vatandaşlar ise dakikalarla kurtuldu. O esnada çöp atan bir kişi ise neye uğradığını şaşırdı. Çökme anının kameralara anbean yansıdığı olayda gürültüyü duyanlar polis ve belediye ekiplerine ihbarda bulundu.

    Büyük bir gürültüyle çöktü! Saniyelerle ölümden döndüler

    "UYANDIĞIMDA BALKONUN AŞAĞIYA ÇÖKTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

    İhbar üzerine gelen belediye ekipleri, sokağı bariyerlerle kapatarak önlem alırken evde de bir süre inceleme yaptı.

    Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay esnasında evde olan Emrah A., "Ben evde yatıyordum, sese uyandım. Herhangi bir sarsıntı olmadı. Uyandığımda balkonun aşağıya çöktüğünü gördüm. Baktığımda bütün taşları aşağıda gördüm. Altı boştu, o yüzden yaralanan olmadı. Kenarında bir açılma olduğu için balkonun çöktüğünü düşünüyorum. Olayın ardından ekipler gelerek kontrollerini tamamladı" dedi.

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    çökmefacia
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