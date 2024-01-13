Buzlanan yollar sürücülere kabus oldu! Kış yurdun birçok bölgesini esir aldı

13 Ocak 2024 23:01 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 23:34

Kışın esareti Kimi için çile, kimi için de eğlence oldu. Bazı vatandaşlar karı görünce evden çıkmazken, kimileri de kayak takımlarını alıp Uludağ'ın yolunu tuttu. Hakkari’de kar yağışı günlerdir aralıksız sürüyor. Tam 284 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler gece gündüz demeden kar küreme çalışması yapıyor. Kar, eğitimi de engelledi. Yolların kapanması ve kar kalınlığının kent merkezinde 20 santimi bulması nedeniyle, okullara bir gün ara verildi.

HAMİLE KADIN İÇİN SEFERBER OLUNDU

Ağrı'da ise hamile bir kadın için seferberlik vardı. Hamur İlçesine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki köyde rahatsızlan hamile kadın, kapanan yollar nedeniyle hastaneye ulaşamadı. Bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

6 SAATTE ULAŞILDI

Ekipler hızla harekete geçti. Paletli ambulansla yola çıkıldı. Tam 6 saatlik çalışmanın ardından köye ulaşan ekipler, hamile kadını uygun bir yerde normal ambulansa teslim etti. Neyse ki kadının durumu iyiydi. Tedavinin ardından taburcu edildi.

YOLLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ

Kardan en çok çekense yine sürücüler oldu. Tekirdağ'da 2 gün süren kar yağışı, yerini dondurucu havaya bıraktı. Buz pistine dönen yollarda sürücülerin zorlu mücadelesi, işte böyle kaydedildi.

MOLOZLU ÖNLEM

Bolu'da ise Benzer görüntülerin yaşanmaması için önlem vardı. Kentte aralıklara etkili olan kar, yer yer 30 santimetre kalınlığa ulaştı. Yağışa soğuk hava da eklenince, bazı yollarda buzlanma meydana geldi. Yedigöller yolu da buzlanmanın yaşandığı yerlerdendi. Ekipler yola moloz dökerek giriş çıkışı kapattı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

ULUDAĞ’DA KAR SEVİNCİ

Yurdun birçok bölgesinde bu sıkıntılar varken, Bursa Uludağ'da kar sevinci vardı. Son günlerde yağışın etkili olmasıyla, merkezde kar kalınlığı istenen düzeye ulaştı. Böylece Uludağ'da kayak sezonu resmen açıldı.

MAHSUR KALDILAR

Siirt İl Özel İdaresine bağlı ekipler, Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunda aldıkları hastayı sağlık ekiplerine teslim etti. Eruh-Şırnak karayolunda mahsur kalan bir otomobil ve içindeki 3 kişi, Karayolları 94. Şube Şefliği ekiplerince kurtarıldı.