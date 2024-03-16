Çaldığı ürünleri göğsünde sakladı: Hırsızlık anı kamerada

16 Mart 2024 11:50 - Güncelleme : 16 Mart 2024 11:55

Beylikdüzü'nde iki ayrı markette meydana gelen olayda, şüpheli reyonlardaki ürünleri gözüne kestirdi, bazı ürünleri çantasına bazılarını ise göğsüne sakladı.

Bir kadın market çalışanı, hırsızdan şüphelendi ve çantasına bakmak istedi. Hırsız çantanın boş olan gözünü gösterdi. Market çalışanı şüphe üzerine güvenlik kameralarını incelediğinde, hırsızlık anlarının anbean kaydedildiğini gördü.

Market çalışanlarının ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli F.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

İki markette de meydana gelen hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin, ilk girdiği markette ürünleri çantasına doldurduğu, diğerinde ise göğsüne sakladığı görülüyor. Öte yandan, market çalışanın şüphelenerek durdurduğu şüphelinin çantasının boş gözünü gösterdiği anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.