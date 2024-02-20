20 Şubat 2024 18:38 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 18:49
Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam hakkında karar verildi
Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Gözaltına alınan yaşlı adam adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir camide oyun oynayan çocuklara bıçak çekip “uslu durun” diyerek uyarıda bulunan ve olayın ardından gözaltınan alınan yaşlı adam, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
13 Şubat’ta merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii’nde oyun oynayan çocukları bıçakla sessiz olmaları yönünde uyaran S.S. (70), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen S.S., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı