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    • 09 Ocak 2024 15:00 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 15:01

    Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

    Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Çanakkale Boğazı etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

    Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
    Çanakkale, Trafik, Gemi, Boğaz

    Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran fırtına ve kar yağışının yanı sıra akıntı deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Boğaz trafiği saat 13.50 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

    Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir atma bölgelerinde beklemeye başladı.

    Haberler>Gündem>Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
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