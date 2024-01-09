Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

09 Ocak 2024 15:00 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 15:01

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran fırtına ve kar yağışının yanı sıra akıntı deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Boğaz trafiği saat 13.50 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir atma bölgelerinde beklemeye başladı.