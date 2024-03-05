Çanakkale depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama

05 Mart 2024 07:27 - Güncelleme : 05 Mart 2024 07:48

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen deprem büyük bir paniğe neden oldu.

Çanakkale'deki sarsıntı sonrası gözler deprem uzmanlarına çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür Yenice'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından bir uyarı paylaştı.

"BÖYLE DEPREMLER BEKLENİR"

Prof. Dr. Naci Görür "Dün akşam Çanakkale, Yenice’de 4,9 deprem oldu. Deprem Yenice-Gönen fayı üzerinde. Bu fayda en son deprem 1953 yılında ve 7,2 büyüklüğünde oldu. Stres birikiminin olduğu bir bölge böyle görece küçük depremler beklenir." açıklamasını yaptı.

"STRES BİRİKİMİ"

Öte yandan 27 Şubat'ta Çanakkale'de saat 16.09'da 4.6, 22.58'de de 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Naci Görür depremlerle ilgili "Beypınar-Lapseki/Çanakkale’de 4,5 deprem oldu. Diri fay haritasında yüzeyde bir fay yok. Muhtemelen bu yörede yüzey kırığı oluştıracak kadar bir deprem olmadı veya kırık (fay) tespit edilemedi. Bu depremler bölgedeki stres birikiminin belirtileri olarak yorumlanmalıdır."