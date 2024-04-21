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21 Nisan 2024 21:13 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 21:13

Çanakkale’de 17 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde 5’i çocuk 17 kaçak göçmen yakalandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çanakkale’de 17 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından Ezine ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-16’ tarafından durdurulan lastik botta 5’i çocuk toplam 17 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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